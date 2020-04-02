استغلوا أزمة كورونا.. سقوط عصابة المُطهرات المضروبة في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت مباحث التجمع الأول، من توجيه ضربة لتجار الأزمات لبيع الكحول والمطهرات مجهولة المصدر بضبط متهمين حال استقلالهما سيارة ملك أحدهم وبحوزتهم كمية من المطهرات " مجهول المصدر" بقصد طرحها بالأسواق مقابل مائة جنيه للعبوة مستغلاً الظروف والأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات للمقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث التجمع الأول، بقيام شخصان ببيع مطهرات كحولية مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات بأسعار مرتفعة داخل مدينة الرحاب ودائرة القسم مستغلين احتياج المواطنين للمطهرات في تلك الأيام لمواجة شبح فيروس كرونا فرودت لهم ضمائرهم الشيطانية لاستغلال تلك الظروف وإحضار بعض السوائل مجهولة المصدر وتعبئتها وبيعها للجمهور على أنها مطهرات مطابقة للمواصفات القياسية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، وضم العميد عمرو ابراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، للقبض على المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان إبراهيم منصور وأحمد عويس معاونا المباحث، من ضبط المتهمين وبحوزتهم سيارة بها حوالي ٢٥٠ لتر مواد سائله مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام مدون عليهم مطهرات وكحول إيثيلي ٧٠٪ و بسؤالهم أمام العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، من مصادر تلك المضبوطات اعترفا بقيامهم بتعبئة بعض السوائل والمطهرات وتعبئتها داخل عبوات وبيعها للجمهور علي انها مطهرات مضادة للفيروسات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.

