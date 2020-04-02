وزير الاتصالات: ‏تخصيص 559 مدرسة ومركز شباب لصرف المعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية صرف المعاشات عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية في ضوء الخطة التي تم وضعها للحد من التكدسات داخل المكاتب، ووفقًا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات أثناء صرف المعاشات.

وأوضح طلعت، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم التنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية لتخصيص نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات بجانب مكاتب البريد، وذلك بهدف الحد من الزحام ومنع التكدس في مكاتب البريد والحفاظ على مسافات آمنة بين المواطنين.

كما تم تشكيل لجان متابعة بجميع المناطق والمحافظات على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب وأماكن صرف المعاشات أولًا بأول والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات أثناء عمليات الصرف.

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وأوضح عبده علوان، القائم بأعمال رئيس البريد، أن الهيئة القومية للبريد اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد على مستوي الجمهورية.

وأضاف علوان، أن الهيئة القومية للبريد تناشد جميع المواطنين بضرورة عدم التزاحم علي مكاتب البريد أو أماكن صرف المعاشات لأداء الخدمات خاصة خلال هذه الفترة، والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين المواطنين للحد من التكدسات أثناء صرف المعاشات واستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغة 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية لفترة مسائية والتي تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وحتي الثالثة عصرًا.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتمدت خطة صرف معاشات أبريل والتي نصت على آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل، حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات، وتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا؛ حيث يصرف الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت الموافق" من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء"، وأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.