"الطيب" ناعيًا وزير الأوقاف الأسبق: أشهد أن المناصب طلبته ولم يسع إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:



نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، الذي وافته المنية مساء اليوم، عن عمر يناهز الـ89 عامًا.

وقال الطيب، في بيان، اليوم الأربعاء: "فقد الأزهر وجامعات العالم كلها اليوم عالمًا ومفكرًا إسلاميًّا كبيرًا أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته القيِّمة التي طالما تغذت عليها عقول الباحثين وأقلامهم في الشرق والغرب، وترك مسيرة علمية وعملية سيذكرها التاريخ بكل فخر، بدأها في معهد أزهري ثم جامعة الأزهر وجامعات أوروبا وختمها عضوًا في هيئة كبار العلماء ومفكرًا ملأ الدنيا بفكره وعلمه".

وتابع: "لله وللتاريخ أشهد أنك كنت الإنسان المترفع عن كل الصغائر، والعالم الكبير الشديد التواضع، وجميعُ المناصب العلمية والرسمية التي تقلدتها هي التي سعت إليك، وأُشهد الله أنك لم تسعَ إليها، وكنت مدرسةً في العلم والخلق الرفيع والإنسانية العليا يندر تكرارها في هذا الزمان".

واختتم الطيب نعيه: "وداعًا أيها الأستاذ الكبير محمود حمدي زقزوق، المفكر الزاهد، والفيلسوف الفقيه، والعالم العابد".