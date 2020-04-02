شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة مصرية تتحدث عن اختيارها ضمن هيئة تحكيم دولية لأبحاث «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدثت آية محمد حسن، باحث مساعد بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، التي تم اختيارها ضمن هيئة التحكيم الدولية عن الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة عن كيفية اختيارها ودورها في هيئة التحكيم.

قالت «حسن»، عبر برنامج «شارع مصر»، مع هاجر جميل، على إذاعة «شعبي إف أم»، إن السبب وراء اختيارها هو قيامها بنشر بحث بعنوان «استقصاء وبائي جزيئي عن فيروسات جنس الهيباسي في الحيوانات في مصر»، مع البروفيسور الألماني Falko Steinbach المتخصص في علم المناعة في جامعة Surrey، والذي لاقى ترحيبا كبيرا.

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وتابعت: «نتيجة للتوجه العالمي على نشر المقالات البحثية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، طلبت المجلة منها ومن البروفيسور أن يكونا متطوعين من ضمن هيئة التحكيم الدولية للأبحاث المتعلقة بالفيروس، ضمن الخطة العالمية المستحدثة لمواجهة الفيروسات المستجدة على مستوي العالم في مجال البحث العلمي وما يخرج منها من توصيات».

على جانب آخر، قالت الباحثة إن معهد بحوث الصحة الحيوانية كان له دور كبير في أزمة كورونا، حيث قام بفحص جميع الوارادت المصرية سواء الغذائية أو المستلزمات وغيرها والتي تم تأكيد سلامتها، وقالت: «أي أكل داخل البلد تم بحثه وتأكيد سلامته من كورنا ومن أي أمراض آخرى».

وتابعت: «المعهد قام بفحص عدد من الحيوانات الأليفة، ويقدم المعهد شهادة خلو أي حيوان أليف من أي فيروس».