شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأبحاث العلمية لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إطلاق مبادرة لدعم الأبحاث العلمية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتوصيفه من قبل منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي.

وقال «السعيد»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن المبادرة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها جامعة بنها لمواجهة الإصابة أو تفشي العدوى به، وتوظيف البحث العلمي لمواجهة الفيروس وتخصيص صندوق حساب البحوث العلمية للجامعة ميزانية لتمويل عدد من المشروعات البحثية المبتكرة والتي تدعم دراسة مواجهة فيروس كورونا في عدد من المجالات.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن مجالات المبادرة تتضمن التشخيص من خلال تطوير طرق جديدة للفحوص المختبرية للكشف عن الإصابة بالفيروس وتطوير كواشف سريعة وأجهزة للتشخيص الإصابة والعدوى واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرصد وتتبع المصابين والمخالطين وكذلك تقنيات العلاج من خلال تصميم أو تطوير أجهزة التنفس الصناعي بطريقة مبتكرة ومنخفضة التكاليف وتصميم أو تطوير أجهزة مبتكرة لقياس وتوليد الأكسجين.

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وأشار «الجيزاوى» إلى أن المجالات تتضمن أيضًا الوقاية من خلال تصميم أو تطوير كمامات بطريقة مبتكرة ومنخفضة التكاليف وابتكار أو تطوير منسوجات طبية مضادة للميكروبات للعاملين في مجال الرعاية الصحية وتصنيع أو تطوير معقمات ومطهرات لليدين والأسطح طبقا للمعايير العالمية وبطرق ابتكارية وتطوير آليات تعقيم وتطهير الأدوات والأجهزة الطبية تسمح بإعادة الاستخدام بشكل أمن وتصميم أو تطوير مواد وأدوات وأجهزة طبية مبتكرة من الممكن أن تساعد في الوقاية وتصميم برامج معلوماتية طبية للوقاية من الإصابة وانتشار الفيروس وتطوير آليات وأدوات وأجهزة آمنة للتخلص من المواد المستخدمة والمخلفات الطبية الخطرة وتطوير أو تصميم أجهزة مبتكرة للتعقيم أو تطهير الأفراد وتطبيقات استخدام الأوزون في التعقيم

كما تتضمن المجالات الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والقانونية من خلال تقييم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بمثل هذه الحالات وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للانتشار والإصابة بالفيروس وتقيم الأثر النفسي على المرضى والممارسين الصحيين وتوظيف البرامج المعلوماتية في التحليل والتنبؤ واستخلاص المعلومات الهامة وتقييم منصات التعلم عن بعد في التواصل مع الطلاب وتقيم تجربة العمل عن بعد في مثل هذه الحالات

وقال الدكتور ماهر حسب النبى المدير التنفيذي لصندوق البحوث العلمية بالجامعة أن الفئات المستهدفة من المبادرة هي جميع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها مشيرًا إلى أن موعد التقدم خلال 15 يوم من الإعلان ومدة المشروع 6 أشهر

وأضاف أن مخرجات المشروعات هي أجهزة وأدوات طبية – بحوث تطبيقية – برامج وتطبيقات حاسوبية – نماذج أولية قابلة للاستخدام – براءات اختراع ويتم التقدم من خلال تطبيق دعم البحث العلمي على البوابة الإلكترونية للجامعة أو على البريد الإلكتروني لمكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.