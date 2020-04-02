شكرا لقرائتكم خبر عن خالف قرار الإغلاق.. تغريم صاحب مقهى في بهتيم 5 آلاف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الأجهزة الأمنية في شبرا الخيمة إجراءات تطبيق حظر فتح المحلات، حيث تقرر توقيع غرامة مالية 5 آلاف جنيه على صاحب مقهى بمنطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، لخرقه قرار حظر فتح المقاهي ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية لتفقد مدى التزام المحال التجارية والمقاهي بتطبيق قرار الحظر تبين مخالفة صاحب مقهى بمنطقة بهتيم بدائرة القسم لقرار الحظر بفتح المقهى بطريقة فتح نصف الأبواب وتم ضبط عدد من الشيش داخل المقهى، وجرى تغريمه مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه.