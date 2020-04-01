شكرا لقرائتكم خبر عن «في فنادق».. وزير الإعلام يتحدث عن الحجر الصحي للعائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه صندوق «تحيا مصر» بتحمل تكلفة الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج في عدد من الفنادق.
أضاف «هيكل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «القرار يشمل المصريين الذين عادوا بالفعل على مدار اليومين الماضيين».
وأوضح أن فترة الحجر الصحي ستكون 14 يوما وفقا لما هو مقرر حتى الآن.
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