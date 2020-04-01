شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: أحد أهالي قرية الهياتم هرب من الحجر الصحي للذهاب إلى العمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الوضع الوبائي في قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، الخاضعة للحجر الصحي بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، «ليس خطيرًا».
أضاف المحافظ، في مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «أعداد الإصابات بسيطة، وتم تطهير القرية 6 مرات، وتحاليل 20 شخصا من المخالطبين جاءت سلبية».
وأوضح المحافظ أنه تم إدخال مواد تموينية إلى القرية تكفي المدة 15 يومًا، فضلا عن دخول الخضروات والفاكهة بشكل يومي، داعيًا الجميع إلى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار المحافظ إلى أن أحد أهالي قرية الهياتم هرب من الحجر الصحي ليتوجه إلى عمله، مضيفًا أنه تمت إعادته مرة أخرى إلى داخل القرية بعد إخضاعه لفحص طبي.
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