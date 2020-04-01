شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا من داخل الحجر الصحى: يوم حزين بسبب القفزة فى عدد الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المصاب بكورونا من داخل الحجر الصحي: "يوم حزين بسبب القفزة في عدد الوفيات.. لكنني أثق في أننا سنهزم الفيروس".

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