فيديو .. هل ينجح كولوروكين فى مكافحة كورونا.. مخاوف من الأعراض.. وشكوك حول النتائج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آمال ومخاوف آثارها إعلان عدة دول عن استخدام العقارين المستخدمين فى علاج الملاريا، الكلوروكين والهيدروكسى كلوروكين، فى معالجة مرضى كوفيد 19، فرغم التفاؤل الذى جاء مع إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بدء إعطائه للمصابين بكورونا فى المستشفيات، تعالت أصوات تحذيرية من آثار جانبية قاتلة أحيانا فى حال استخدامه لفترات طويلة.

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