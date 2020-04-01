شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "ترامب وكورونا" من السخرية إلى الأيام المؤلمة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - راهن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت مبكر جدًا وفى كثير من الأحيان على فكرة أن تفشى فيروس كورونا لن يكون شديدًا على عكس مسئولى الصحة الأمريكيين.

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ولكن يبدو أن الواقع دفعه إلى تغيير وجهة نظره، حيث أكد بلهجة قاتمة أنه على الأمريكيين الاستعداد لأسبوعين مؤلمين وصعبين للغاية، بسبب كورونا.