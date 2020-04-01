فيديو.. "ترامب وكورونا" من السخرية إلى الأيام المؤلمة جدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - راهن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت مبكر جدًا وفى كثير من الأحيان على فكرة أن تفشى فيروس كورونا لن يكون شديدًا على عكس مسئولى الصحة الأمريكيين.
ولكن يبدو أن الواقع دفعه إلى تغيير وجهة نظره، حيث أكد بلهجة قاتمة أنه على الأمريكيين الاستعداد لأسبوعين مؤلمين وصعبين للغاية، بسبب كورونا.
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