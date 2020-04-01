شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن ماتخافش إحنا هنا علشانك.. أطباء مستشفى «النجيلة» يبعثون برسائل اطمئنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر محاولات الأطباء والممرضين في جميع أنحاء العالم لإنهاء الأزمة الطبية التي يعيشها معظم بلدان العالم، ويتصدرون الخطوط الأمامية للمواجهة المباشرة مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أصاب ما يقارب الـ900 ألف مواطن وأودي بحياة عشرات الآلاف.

ويتواجد كل الأطباء والممرضين داخل المستشفيات لرعاية الحالات المصابة على مدار الساعة، وبدون راحة يواصلون حربهم على الفيروس المعدي، وينوهون بالكثير من التعليمات الوقائية لعدم الإصابة بالفيروس، مطالبين شعوبهم بالاطمئنان والتزم المنزل لحين انتهاء كابوس فيروس كورونا.

وفى لفتة طبية للطاقم الطبي بمستشفى "النجيلة" التابعة لمركز كوم حمادة في البحيرة، أرسل الأطباء ولممرضين من داخل الحجر الصحي الذي يتواجدون بداخله لرعاية المرضي والمصابين، رسائل اطمئنان للشعب المصري، ورفعوا لافتات في أيديهم من داخل غرف العزل قائلين "بنحبك يا مصر ونفديكي بروحنا"، "جيش مصر بالأبيض"، و"اطمن وماتخافش أحنا هنا علشانك"، ورفع أحد الأطباء لافته قائلاً "وحشتني يا أمي".

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وظهر طاقم الأطباء وهم يرتدون البدل الوقائية بالكامل والكمامات الطبية، وسط تدابيرهم واحتياطاتهم اللازمة لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.