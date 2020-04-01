شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل 600 إصابة بفيروس كورونا من الكوادر الطبية ووفاة طبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت السلطات التركية 600 إصابة من الكوادر الطبية بينها حالة وفاة لطبيب، حسبما أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل منذ قليل.

وكانت وزارة الصحة التركية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن الاختبارات لفيروس كورونا بلغت 14 ألفا و396 ترفع الإجمالى إلى 106 آلاف و799 اختبارا، بينما بلغ عدد الإصابات بين أفراد الكادر الطبى 601 إصابة، وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، قد أعلن اليوم الأربعاء، تسجل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 15 ألفا و678 إصابة.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أشار إلى أن عدد الوفيات بلغ 63 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 277 حالة، بينما تعافى من الفيروس 333 شخصا.

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وأردف، أن أكثر الإصابات بالفيروس التاجى كانت فى مدينة إسطنبول، ومن ثم مدينة إزمير وأنقرة، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات فى تركيا بلغت 1.58% من إجمالى المصابين، حيث تعد نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة أخرى.

فى الوقت نفسه، أعلن الوزير أن نحو 80 فى المائة من وفيات كورونا فى تركيا تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما.