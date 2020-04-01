شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: صندوق تحيا مصر يتحمل تكلفة الحجر الصحى لمن عادوا من الخارج حتى الآن فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه صندوق تحيا مصر بتحمل تكلفة إقامة المصريين الذين عادوا من الخارج حتى الآن في الحجر الصحي بالفنادق.

وتابع هيكل،"القرار يشمل المصريين الذين عادوا بالفعل على مدار اليومين الماضيين، لأنهم كانوا لا يعلمون بصدور هذا القرار قبل عودتهم، وأن فترة الحجر الصحي ستكون 14 يوما وفقا لما هو مقرر حتى الآن".

وأضاف وزير الإعلام، "إن ما حدث اليومين الماضيين في المطارات لم يكن جيدا، لذلك تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه صندوق تحيا مصر، لتحمل تكلفة الحجر الصحي للعائدين حتى الآن إلى مصر، مؤكدا أن الفترة القادمة ستكون الأعداد القادمة إلى مصر قليلة لأن حركة الطيران توقفت تماما لمعظم الدول".

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وقال الوزير،"عندنا مسألة مهمة عشان القرار يبقى واضح، نحن نتعامل مع الذين عادوا بالفعل حتى الآن فقط، وهناك أمر هام لابد أن يعلمه الجميع، أن هناك مرحلتين، الأولى تتمثل في العالقين في المطارات وهؤلاء تم حل مشكلتهم بالفعل، أما المرحلة الثانية تتمثل في الذين يعملون في الخارج أو المقيمين بالخارج".

واستكمل الوزير،"اللى في الحجر الصحي هيقعدوا 14 يوم، لحد ما نطمن على صحتهم وخلوهم من المرض، وبالنسبة للأعداد القادمة، فإن الحديث عن هذا الأمر الآن سابق لأوانه".