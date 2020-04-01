شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تقييم طلاب المنازل والسجون من خلال مشروع بحثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته على فيس بوك، أن طلاب المنازل والسجون والمستشفيات سيجرى تقييمهم عن طريق "مشروع بحثى وليس بامتحان إلكترونى لصعوبة هذا في ظل الأزمة الراهنة".

وكان الدكتور طارق شوقى أكد أن الوزارة تعمل بكل طاقاتها للتيسير على أبنائنا فى الداخل والخارج للحفاظ عليهم من انتشار الجائحة وفى الوقت نفسه حماية مستقبلهم التعليمى، ولذلك ينتظرنا فى الأيام القادمة مشروعات عملاقة.

وأوضح الوزير: هناك امتحانات الإلكترونية تجريبية تبدأ يوم الأحد 5 أبريل لقرابة 600 ألف طالب فى منازلهم حول الجمهورية، وإنشاء وتفعيل منصة التواصل الإلكترونية فى جميع مدارس مصر الحكومية وتسكين أكثر من مليون معلم و20 مليون طالب عليها ثم إدارتها، وإعداد وتوزيع وتصحيح المشروعات البحثية لسبع سنوات دراسية (3-9) فى أنحاء الجمهورية لحوالى 15 مليون طالب وطالبة، وإطلاق المكتبة الرقمية التعليمية فى 7 دول عربية وأوروبية لمساعدة أشقائنا وأبنائنا فى الخارج.

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وتابع الوزير: سيتم تحديث المكتبة الرقمية وإدارتها لخدمة كل الطلاب فى مصر، وعقد امتحانات الإلكترونية لنهاية الترم الثانى فى شهر مايو 2020 لقرابة مليون و200 ألف طالب فى منازلهم حول الجمهورية، مع استعداد الوزارة لإدارة امتحانات التعليم الفنى للدبلومات الفنية لحوالى 700 ألف طالب، وإدارة امتحانات الثانوية العامة لحوالى 650 ألف طالب، والعديد من الأمور الاخرى المتعلقة بالمدارس الدولية وذوى الاحتياجات الخاصة ومدارس ستيم للمتفوقين.

وقال الوزير: برجاء ملاحظة ان امتحانات اولى ثانوى فى أبريل "تجريبية" بدون درجات للتعود على استخدام التابلت واختبار الشبكات وكفاءتها، وكذلك كافة المشروعات البحثية لسنوات النقل مثلها مثل الاختبارات التقليدية للمرور إلى الصف الأعلى وليست سنوات فاصلة، وبالتالى لا يوجد ما يستدعى أى نوع من أنواع القلق أو التوتر، حيث إن كل الاختبارات والمشروعات بنظام الكتاب المفتوح وتتم فى المنازل بلا ضغط وتغطى فقط المناهج التى تم تدريسها حتى تعليق الدارسة.

وتابع الوزير: نتمنى أن نتعاون جميعًا لإنجاح كل هذه المشروعات لأنها مصممة للحفاظ على أبنائنا وكذلك لأنها أساس هائل لمستقبل تعليمى أفضل، نعمل فى ظروف شديدة الصعوبة وبالتالى نتمنى التعامل مع أى مشاكل قد تطرأ بهدوء حتى نستطيع التعامل معها بدون حالة التوتر غير المبرر التى يصطنعها البعض عن طريق اختلاق بلبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأدعو أولياء الأمور إلى الإلمام بما نقوم به ومساعدة أبنائهم على الاستفادة من أنماط التعلم الجديدة والابتعاد عن كل أشكال الدروس الخصوصية ومحاولات الاتجار بالتعليم.

وشدد الوزير: الوزارة تقدم كل هذا مجانًا ولا تنزلقوا إلى محاولات البعض التربح على حساب أبنائكم فقد وفرنا لهم كل ما نستطيع ونمر من هذه المرحلة أقوى وأكثر وعيًا بالهدف الأسمى للتعلم.