صندوق تحيا مصر: رصدنا 100 مليون جنيه لدعم القرى المتضررة من السيول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد مختار، المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر، حقيقة تحمل الصندوق تكاليف إقامة العائدين من الخارج في فندق المطار.
وقال المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "لم نتلق تكليفا بهذا الأمر وجاهزون دائما لتنفيذ أى تكليف رئاسى"، مشيرًا إلى تواصل الصندوق مع وزارة الصحة بشأن دعم الفرق الطبية.
وأوضح "مختار"، أن صندوق تحيا مصر رصد 100 مليون جنيه لدعم القرى المتضررة من السيول، وخاصة ضواحي الجيزة وبعض قرى بني سويف، مشيرا إلى أنه تم صرف 5 ملايين جنيه بعد التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد أن الصندوق وفر 200 جهاز تنفس صناعي، فضلا عن التنسيق لتدبير 124 جهاز آخرين ضمن جهود مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن بعض رجال الأعمال وفي مقدمتهم رجل الصناعة محمد أبو العينين يساهمون في دعم الصندوق منذ انطلاقه وأيضا في أزمة كورونا.
وأوضح أن أبو العينين يعد من أوائل رجال الأعمال الذين دعموا جهود الصندوق في مواجهة فيروس كورونا.
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