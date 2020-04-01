جريمة في مزرعة "البط".. عامل يذبح تاجرا خانه مع زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي: ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل لاتهامه بقتل تاجر بمنطقة مزرعة البط في البساتين، بعدما شاهد الأخير بصحبة زوجته في وضع مخل داخل شقته. وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة مزرعة البط، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبسؤال شهود العيان أفادوا أن المتهم بعد دخوله شقته عثر على زوجته في وضع مخل برفقة عشيقها داخل غرفة النوم. وكشفت تحريات النقيب محمد حسن رئيس التحقيقات بقسم البساتين، أن المتهم استل سكينا وذبح عشيق زوجته، وحينها تمكنت الزوجة من الفرار قبل أن يلحق بها الزوج. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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