نشرة الحوادث المسائية.. تبرع القضاة لصندوق تحيا مصر والداخلية تواصل ضبط "مخترقي الحظر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم الأربعاء، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم؛ بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

-بقيمة 13 مليون جنيه.. إحباط محاولة جلب 1636 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

-المكان كُله مُعقم.. شاهد اليوم الأول بعد إطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة " كلنا واحد"



أطلقت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء؛ المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد " بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بأسعار مخفضة، تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

-بالأسماء.. السماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بالأجنبية مع احتفاظهم بالمصرية



نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، قرار وزارة الداخلية رقم 400 لسنة 2020، بشأن الإذن لـ21 موطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، في عددها رقم 77.

-للحد من انتشار "كورونا".. الداخلية تتابع تنفيذ قرار الحظر وتضبط المخالفين



واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين.



-لمواجهة آثار كورونا.. "القضاء الأعلى" يتبرع بـ 8 مليون و800 ألف جنيه لـ"تحيا مصر"

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قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، توجيه 8 مليون و800 ألف جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"، للمساهمة في مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

-بتهمة الإساءة لسمعته.. تأجيل دعوى اتهام الطيار الموقوف لمحمد رمضان لـ29 أبريل



قررت محكمة جنح الدقي، تأجيل الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف"، والتي يتهم فيها الفنان محمد رمضان، بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، لجلسة 29 أبريل الجاري.

-نقل المحكمة الإدارية بكفر الشيخ إلى مجمع مجلس الدولة- (مستند)



أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة رقم 203 لسنة 2020، نص على نقل مقر المحكمة الإدارية بكفر الشيخ من مقرها الحالي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بكفر الشيخ، الكائن بشارع الجمهورية بجوار مستشفى الرمد القديم، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2020.

-قضايا "مخترقي الحظر".. هل أحكام أمن الدولة طوارئ "نهائية"؟



أثار قرار الحكومة بمنع التحرك تساؤلات قانونية عدة في أوساط الشارع المصري لا سيما غير المتخصصين في الشؤون القانونية حول ماهية الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة "طوارئ" بحق "مخترقي الحظر"، وقابلية الطعن عليها من عدمه.

-فتوى قضائية: استصلاح الأراضي الصحراوية لا يغير طبيعة تملكها



انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الأراضي الصحراوية لا تتغير طبيعيتها حتى إذا تم استصلاحها، وترتب على ذلك خضوع طلب التملك المقدم من شخص (سوري الجنسية) لأحكام المادة 12 من القانون رقم (143) لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

-مجلس الدولة يتبرع لصندوق تحيا مصر للأسر المتضررة من "كورونا"



قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، بإيداع مبلغ مالي في الحساب الخاص بصندوق تحيا مصر، لرفع آثار فيروس كورونا عن بعض فئات المجتمع المصري الأكثر تضررًا.