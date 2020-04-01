"البحوث الإسلامية" يبدأ نشر كتب لـ"حمدي زقزوق" إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعلن مجمع البحوث الإسلامية، عن نشر مجموعة من كتب المفكر الإسلامي الراحل الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، عبر موقعه على بوابة الأزهر الإلكترونية، والتي نُشرت ضمن السلسلة العلمية للمجمع، حيث يبدأ النشر بكتاب الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري.
وقال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن نشر تلك الكتب يستهدف إبراز الجهود العلمية للمفكر الإسلامي حمدي زقزوق، ويتناول الكتاب مدخلًا تاريخيًا حول نشأة الاستشراق وتطوره، والربط بين الاستشراق والاستعمار، ثم ينتقل إلى الحديث عن موقف المستشرقين من الإسلام مع عرض لأعمالهم وأهدافهم وبيان منهجهم.
كما يتناول الكتاب آراء المستشرقين حول الإسلام ككل وبعض قضاياه كالقرآن، والسنة النبوية، والشريعة الاسلامية، والفلسفة الإسلامية، ويختم ببيان الموقف من الاستشراق، والتأكيد على متطلبات الصراع الفكري.
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