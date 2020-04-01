"سياحة البرلمان" تتابع إجراءات الحكومة لمواجهة سلبيات كورونا على الطيران المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية اللقاء الموسع الذي عقده الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، مع عدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة، لبحث ومناقشة أوضاع الشركات وتداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على قطاع الطيران الخاص في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.

وقال صدقي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستتابع عن كثب نتائج هذا الاجتماع في ضوء اطلاع وزير الطيران على أهم التحديات التي تواجه شركات الطيران الخاصة في ظل توقف الحركة الجوية واستماعه لبعض الآراء والمقترحات حول مواجهة الأزمة الحالية.

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وأكد دعم لجنة السياحة والطيران بالبرلمان لمطالب رؤساء الشركات لوزير الطيران بالتدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتهم للتغلب على هذه الأزمة.

وقال: "سنتابع توجيه وزير الطيران بتشكيل لجنة من كافة الأطراف للوقوف علي أخر التطورات ودراسة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران الخاصة من أجل مجابهة هذه المحنة التي تشهدها كافة قطاعات الدولة" مطالبًا اللجنة باتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاع الطيران.

وناشد النائب عمرو صدقي، رؤساء شركات الطيران الخاصة، الوقوف إلى جانب الدولة في ظل الظروف العالمية الصعبة بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيراته السلبية الكبيرة على الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط، معربًا عن ثقته التامة في وطنية العاملين بهذا القطاع ومساندتهم للدولة المصرية.