"صناعة البرلمان" تعلن دعمها لمبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، دعم اللجنة لجهود الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام لتصنيع المعدات والأجهزة الطبية لدى الشركات التابعة للوزارة.

وطالب عامر، في بيان، اليوم الأربعاء، وزير قطاع الأعمال، بالإسراع في تنفيذ هذه المبادرة في ضوء التصريحات التي أطلقها رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتى أكد فيها أنه تم توجيه الدعوة إلى جميع المتخصصين في الـ"biomedical engineering"، بإتاحة كافة مصانعنا خاصة مصانع تصنيع وتجميع السيارات بشركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات، لتصنيع أجهزة مثيلة للجهاز الذي أتاحته شركة medtronic، وهي الأكبر في العالم تصميماته دون حقوق الملكية الفكرية خاصة أن شركات السيارات الأمريكية بدأت في تصنيعه، بالإضافة لتأكيده إجراء اتصالات حاليًا بشركة سيمنس وعدد من مراكز الأبحاث لسرعة التنسيق لتصنيع الأجهزة لاسيما أننا لا نمتلك رفاهية الوقت.

وأكد رئيس لجنة الصناعة لمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع هذا الملف خاصة أن تكليفات الرئيس السيسي، كانت واضحة للحكومة لاتخاذ جميع الخطوات الخاصة بتصنيع المعدات والأجهزة الطبية داخل مصر، مشددًا على أن اللجنة ستطلب من وزير قطاع الأعمال العام الاطلاع على جميع الخطوات التي ستتخذها الوزارة لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي داخل الشركات التابعة للقطاع.