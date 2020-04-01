برلماني يهاجم المدارس الخاصة بسبب تسريح المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تسريح بعض المعلمين العاملين في المدارس الخاصة، وكذلك باقي أفراد المنظومة، بحجة الأوضاع الراهنة، مما يعد تعسفًا واضحًا ضد المعلمين، في الوقت الذي رفض أصحاب المدارس رد جزء من المصروفات لأولياء الأمور بعد قرار تعليق الدراسة.

وأوضح نصر الدين، في بيان اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت إليه بشأن هذا الأمر، تتضمن تهديد العاملين بالمدارس الخاصة بالتسريح وعدم صرف المستحقات المالية المستحقة حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، محذرًا من نتائج هذه الخطوة التي تنعكس على شريحة عريضة من المجتمع المصري، في الوقت الذي اتخذت الدولة حزمة من القرارات لحماية محدودي الدخل يواصل بعض أصحاب المدارس تعسفهم ضد المعلمين.

وشدد النائب على ضرورة خروج قانون التعليم للنور على أن يتضمن ما يخص المعلم ويجب تضمين مثل هذه الحالات في القانون الجديد حتى يحفظ حقوق المعلم، ولا يجعله عرضة لأن يجد نفسه في الشارع في أي وقت، خاصة وأن أزمة كورونا تواجه العالم أجمع وليس مصر بمفردها، مناشدا أصحاب المدارس بالتكاتف وتحمل المسئولية في الوقت الراهن.

