شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستعلامات» تنشر 10 معلومات عن المفكر الإسلامي الراحل حمدي زقزوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات عبر صفحتها الرسمية، الأربعاء، معلومات عن الراحل الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقالت هيئة الاستعلامات: «رحل عن عالمنا اليوم العالم الجليل والمفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وزير الأوقاف الأسبق، عن عمر ناهز 87 عامًا».

- ولد الدكتور محمود حمدي زقزوق في محافظة الدقهلية، 27 ديسمبر 1933.

- حصل على الإجازة العالية (الليسانس) من كلية اللغة العربية بالأزهر عام 1959.

- حصل على شهادة العالمية مع إجازة التدريس من الكلية ذاتها عام 1960.

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- نال الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ الألمانية عام 1968.

- حصل على درجة أستاذ بجامعة الأزهر عام 1979.

- قام بمهمة التدريس وتولى العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية.

- له العديد من المؤلفات العلمية المتنوعة في علوم الفكر والعقيدة والفلسفة الإسلامية، والأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة والمؤتمرات الدولية المختلفة.

- اختير عضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزيرًا للأوقاف بين عامي 1996 و2011.

- اختير عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، ثم عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 2012.