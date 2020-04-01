شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستعلامات» تنشر 10 معلومات عن المفكر الإسلامي الراحل حمدي زقزوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الهيئة العامة للاستعلامات عبر صفحتها الرسمية، الأربعاء، معلومات عن الراحل الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وقالت هيئة الاستعلامات: «رحل عن عالمنا اليوم العالم الجليل والمفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وزير الأوقاف الأسبق، عن عمر ناهز 87 عامًا».
- ولد الدكتور محمود حمدي زقزوق في محافظة الدقهلية، 27 ديسمبر 1933.
- حصل على الإجازة العالية (الليسانس) من كلية اللغة العربية بالأزهر عام 1959.
- حصل على شهادة العالمية مع إجازة التدريس من الكلية ذاتها عام 1960.
- نال الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ الألمانية عام 1968.
- حصل على درجة أستاذ بجامعة الأزهر عام 1979.
- قام بمهمة التدريس وتولى العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية.
- له العديد من المؤلفات العلمية المتنوعة في علوم الفكر والعقيدة والفلسفة الإسلامية، والأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة والمؤتمرات الدولية المختلفة.
- اختير عضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزيرًا للأوقاف بين عامي 1996 و2011.
- اختير عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، ثم عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 2012.
كانت هذه تفاصيل خبر «الاستعلامات» تنشر 10 معلومات عن المفكر الإسلامي الراحل حمدي زقزوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.