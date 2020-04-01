شكرا لقرائتكم خبر عن لمؤازرة «جيش مصر الأبيض».. قنوات «المتحدة» تتوقف عن البث لمدة 45 ثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة لمؤازرة وشكر أطباء وأطقم تمريض وكل العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، الذين يقفون في المقدمة لحماية آرواح المصريين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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وقال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المجموعة، إن المبادرة انطلقت على خلفية اجتماع قنوات شركات المجموعة برئاسة تامر مرسى، وتم الاتفاق على مشاركة القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة في المبادرة لمؤازرة «جيش مصر الأبيض».

وعن تفاصيل المبادرة، أضاف «صالح» أنه في تمام العاشرة والنصف مساء سيتوقف بث جميع القنوات لمدة 45 ثانية، ليتحد الجميع في توجيه الشكر لهؤلاء المحترمين والمحترمات.

ووجه الدعوة لكل المصريين أن يصفقوا من داخل بيوتهم في هذا التوقيت لجيش مصر الأبيض الذي يقوم بمهمة عظيمة في حماية أهل مصر.