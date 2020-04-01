شكرا لقرائتكم خبر عن مصريون عالقون في ميناء ضبا السعودي يناشدون السيسي إعادتهم إلى أرض الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد عدد من المصريين العالقين في ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لعودتهم إلى أرض الوطن لتوقف حركة السفن بين مصر والسعودية منذ الجمعة الماضى.

وأكد أحد العالقين بميناء ضبا في اتصال هاتفي لـ«المصرى اليوم» أن عدد المواطنين المصريين في الميناء وصل إلى نحو 400 شخص، مشيرًا إلى أن آخر مركب خرج من الميناء إلى مصر كان، الجمعة الماضى، وبعض المواطنين متواجدون في الميناء منذ 10 أيام من قبل خروج آخر مركب لعدم وجود أماكن.

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وأشار «محمد .أ»، أحد العالقين، إلى أن مندوبى التوكيل الملاحى وعدوهم بحضور مركب، الأحد الماضى، وحضرت المركب، الإثنين، ولكن إدارة المركب لم تسمح للمواطنين بالعودة ولم تسمح سوى بإعادة سيارات النقل الثقيل وسيارات البرادات.

وأضاف «محمد» أن مندوب الوكيل الشركة الملاحية وعدهم بإحضار مركب أخرى لنقلهم، وبالفعل حجزوا التذاكر، صباح الثلاثاء، ليركبوا المركب المقرر إقلاعه من الميناء صباح الخميس، إلا إن مندوب التوكيل الملاحى عاد مساء اليوم نفسه، وطلب منهم إعادة التذاكر ورد قيمتها، بدعوى أن «مصر رفضت إرسال المركب».

وقال «محمد» إن المصريين العالقين في ميناء ضبا يناشدون الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لإرسال مركب إلى الميناء لإعادتهم إلى أرض الوطن، وإن بعضهم موجود منذ 10 أيام، وبعضهم اقترض ثمن التذكرة، والبعض يقترض لتوفير طعامه خلال فترة تواجده في الميناء.