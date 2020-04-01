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الرئيس السيسى يبعث رسالة لنظيره الكينى حول تطورات ملف سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم سفير مصر لدى نيروبى خالد الأبيض رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الكينى أوهورو كينياتا حول تطورات ملف سد النهضة، وذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير المصرى مع وزيرة الخارجية الكينية ريتشيل أومامو.

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان اليوم الأربعاء - أن السفير خالد الأبيض قدم، خلال اللقاء، شرحًا مفصلًا للجهود الحثيثة التى بذلتها مصر على مدى الأعوام الماضية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لاتفاق يراعى مصالح الأطراف الثلاثة المعنية (مصر والسودان وإثيوبيا)، وهو ما تبلور مؤخرًا فى "مسار واشنطن" برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولي.

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ومن جانبها، أوضحت وزيرة الخارجية الكينية أنها ستقوم بإيصال الرسالة إلى الرئيس الكيني.

 

 

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