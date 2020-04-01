تعرف على المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمنشآت غير السكنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المستندات أو صورة طبق الأصل منها ليجرى تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض وفقاً لدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الجديد، وفيما يلى المستندات المطلوبة:- 1) إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق. 2) تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله. Advertisements 3) تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية. 4) موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية. 5) إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية. كان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن قواعد توصيل التيار الكهربائي الجديدة للمنشآت السكنية وغير السكنية التى تم الإعلان عنها موخرا سيجرى تطبيقها على جميع الحالات بما فيها العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائية، موضحا أنه سيتم الإعلان عن القواعد الجديدة الإضافية لتركيب العدادات الكودية مسبوقة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها قبل الإعلان عنها وتطبيقها بشركات توزيع الكهرباء، موضحا أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، حريص على أن تكون الشروط الجديدة ميسرة للقضاء على نظام الممارسة نهائيا.

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