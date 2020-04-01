شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: مستشفيات الدولة ملزمة باستقبال حالات الاشتباه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مرض كورونا هو مرض معدى وتم نشر ذلك فى الجريدة الرسمية ومعنى ذلك أن جميع المستشفيات الحكومية والخاصة أصبحت ملزمة باستقبال المرضى المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا ولكن العلاج سيكون فقط فى مستشفيات العزل، مشيرا إلى أن مصر بها 28 مستشفى للعزل ثمانى مستشفيات تعمل بالفعل وهناك 20 مستشفى سيتم افتتاحها قريبا.

وتابع حسنى، خلال لقائه فى برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مستشفيات العزل مجهزة على أعلى مستوى لعلاج مرضى هذا الفيروس، مشيرا إلى أن لدينا أجهزة تنفس صناعى كافية وهناك فائض حتى الآن بالنسبة لعدد الحالات المعلن عنها.

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وأكمل حسنى قائلا: "العالم أجمع حتى يوم 8 إبريل هناك قلقا كبيرا من انتشار الفيروس وفق الدراسات" مشيرا إلى أن العشر أيام المقبلة من أخطر الأيام ولابد من الالتزام بالإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس.

ولفت أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى أن مسئولية الدولة ومؤسساتها هى معالجة المريض ولكن على المواطن مسئولية منع انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن مصر لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الخطورة فى أعداد المصابين بالفيروس والأرقام مطمئنة .

من جانب آخر قال الدكتور حسام حسنى، إنه يتم الإشراف على علاج كل الحالات الموجودة فى مستشفيات العزل فى مصر، موضحًا أن نسبة النجاح أكثر من 150 حالة تعافت منهم كبار فى السن وشباب وحوامل وأخرين ولدوا أثناء فترة العزل.