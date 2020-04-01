شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: اتخاذ إجراءات قانونية ضد نشر خبر منسوب لمساعد وزير العدل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة العدل، في بيان لها منذ قليل، إن ما أثير من تصريحات منسوبة للمستشار أحمد إسماعيل، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية على أحد المواقع الإلكترونية، حول قيام وزارة العدل بدراسة حزمة من القرارات الجديدة فى ضوء اجتماع مزمع عقده بين المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى وأن ما سيسفر عنه الاجتماع سيعرض على مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي، لا صحة له من الأساس.
ونفى مساعد وزير العدل، المستشار أحمد إسماعيل، في بيان الوزارة، إدلائه بأية تصريحات للموقع الإكترونى أو غيره فى هذا الشأن، وأن التصريحات تصدر من وزارة العدل في صيغة بيان باسم الوزارة وليس من أى مساعد للوزير.
وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الواقعة.
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