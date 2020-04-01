شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: إنهاء أزمة 1800 سودانى عالق فى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس إلى إن المبادرة المجتمعية التي ترعاها المحافظة لدعم العمالة غير المنتظمة من خلال تبرعات الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال، لمن تأثر عملهم في مجال السياحة، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزيري القوى العاملة والسياحة، كما أن هناك لجنة متكاملة داخل الديوان لمتابعة هذا الموضوع.

وأوضح محافظ أسوان أن موضوع السودانيين العالقين في أسوان تم الإنتهاء منه، حيث كان هناك ألف و 800 شخص، ولم يعد هناك سوى 50 شخصا، ويتم توفير المعيشة لهم، وتم إجراء مسح طبي لثلاث حالات مشتبه بها من بينهم، وكانت نتائجهم سلبية.

من جانبه أكد محافظ الإسكندرية، أنه تم غلق الشواطئ العامة والمتنزهات التي شهدت بعض التجمعات الأيام الماضية لتحقيق الالتزام التام بإجراءات الحظر، لافتًا إلى أن هناك مبادرات مجتمعية كثيرة من أهالي الإسكندرية، حيث يتم توزيع المساعدات بالتنسيق مع التضامن والقوى العاملة، وذلك من خلال حسابات بنكية تم فتحها في بنكي القاهرة والأهلي.

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وأكد محافظ الإسكندرية أن هناك مبادرات إيجابية في مجال دعم الخدمة الطبية، حيث تم التبرع بمعمل تحاليل كامل لصالح مستشفى العجمي وبدأ يعملبالفعل، كما تبرع عدد من رجال الأعمال بعدد 10 أجهزة تنفس صناعي.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن كافة الأسواق العشوائية تم غلقها بمشاركة الشرطة والحماية المدنية، كما أن هناك مبادرات مجتمعية تتمثل في توزيع كمامات وقفازات وسوائل تطهير، وهناك أطباء لديهم مبادرات للتشخيص عن بعد حتى لايضطر المواطنون للذهاب للمستشفيات، كما يقوم طلاب كليات الطب بالمشاركة في التقصي للمخالطين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم حصر القرى الأكثر احتياجا وأسر العمالة غير المنتظمة، لافتأً إلى أنه تم جمع مبالغ مالية وتجهيز كراتين مواد غذائية، من جانب منظمات المجتمعات المدني لتوزيعها على تلك الأسر.