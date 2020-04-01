شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. تعرف على توقيت امتحان أولى ثانوى التجريبى حسب المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، حيث تبدأ الاختبارات 5 أبريل الجارى وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، فيما حددت الوزارة توقيتا زمنيا خلال اليوم لدخول طلاب كل محافظة على منصة الامتحان. Advertisements ويقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى ترتيب المحافظات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفو جراف.. تعرف على توقيت امتحان أولى ثانوى التجريبى حسب المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.