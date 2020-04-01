شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حياة البشر أغلى من الملكية الفكرية ..ماذا فعلت هذه الشركة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Medtronic أشهر مصنعى أجهزة التنفس الصناعي، عن تنازلها عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأجهزة التي تملكها، ومشاركة تصميماتها مع كل الدول للبدء في تصنيعها فورًا، لمواجهه تفشي فيروس كورونا علي ارضها وانقاذ مواطنيها Advertisements القرار يأتي في الوقت الذى تعاني فيه بعض الدول من نقص أجهزة التنفس الصناعي ، الجهاز الذى أعلنت الشركة مشاركة مواصفاته مع بقية الدول هو PB560 والذي تم طرحه في عام 2010 في 35 دولة حول العالم. الجهاز مصمم بطريقة تجعله حل قوى للمصنعين والمخترعين والشركات الناشئة، والتي تسعى إلى تكثيف تصميم وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي بسرعة.

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