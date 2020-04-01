اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها، الحكومة تعلن صرف 3.8 مليار جنيه للمقاولين لسداد مستحقات العمال.

غرفة فرز إلكترونى للكشف عن كورونا من المنزل لمنتفعى التأمين الصحى

الحكومة تعلن صرف 3.8 مليار جنيه للمقاولين لسداد مستحقات العمال

وزير الاتصالات: صرف المعاشات من 550 مدرسة.. وانتظام الخدمة بجميع المحافظات

مصادر: تدهور الحالة الصحية لرجل الأعمال منصور الجمال

القوى العاملة: إصابة 4 مصريين فى لبنان بكورونا وحالتهم مستقرة Advertisements

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

وفاة رئيس الوزراء الصومالى السابق نور عدى إثر إصابته بكورونا

صحة الأقصر تعلن إصابة ممرض بفيروس كورونا وعزل المخالطين له 14 يوماً

عزل 150 عاملا فى بترول بلاعيم ببورسعيد أسبوعين بعد وفاة عامل بكورونا

أحمد فتحي يرحل عن الأهلي نهاية الموسم.. ويوقع لبيراميدز

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