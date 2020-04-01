شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: توفير مطهرات فى منافذ صرف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن اليوم الأول لصرف معاشات أبريل شهد تضافر للجهود على مستوى مديريات التضامن على مستوى الجمهورية للتيسير على أصحاب المعاشات تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى باتخاذ اللازم نحو انتظام صرف معاشات أبريل.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع التكدس في منافذ الصرف والتيسير على أصحاب المعاشات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع علامات إرشادية في مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات الصرف، ووضع مطهرات وكمامات وتعقيم للمكان وإقامة أماكن الانتظار خارج المنفذ.

ففى محافظة قنا صرح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن صرف المعاشات بالمحافظة شهد انتظاما صباح اليوم حيث تواجد شباب الهلال الاحمر والمتطوعين وجهود المجتمع المدنى بمنافذ الصرف المختلفة وكان لهم دور هام فى نشر التوعية والإجراءات السليمة فى الصرف ومساعدة كبار السن وتوزيع المطهرات عليهم، كما تم تحديد نقاط تواصل من قاده التطوع فى الجمعيات من المسئولين عن توزيع المتطوعين على أماكن تكدس المواطنين فى أى موقع بنك أو بريد أو تأمينات وغيرها للتنسيق مع شباب المتطوعين لتشكيل خلية عمل متناسقة ومتكاملة وقد تم تفقد عدد من منافذ صرف المعاشات والبنوك والبريد للتاكد من تقديم الخدمة ومساعدة اصحاب المعاشات

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وفى الدقهلية صرح عبد الفتاح يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية بالتنسيق مع الرائدات الريفيات ومتطوعي الهلال الأحمر وعدد من المجتمع المدني لتخفيف الزحام والتيسير على أصحاب المعاشات وستستمر هذه الإجراءات خلال جميع أيام عمليه الصرف في جميع مراكز المحافظة حيث تم توزيع عدد 135 رائده ريفيه على مكاتب البريد والمدارس التي يتم فيها عمليه الصرف وتم التنسيق مع متطوعي الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات الأهلية وتم نشرهم في جميع مكاتب البريد واماكن الصرف بمدينة المنصورة مؤكدا بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطه وزاره التضامن الاجتماعى في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى جنوب سيناء صرح زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن اليوم الأول لصرف المعاشات شهد انتظاما على مستوى منافذ الصرف المختلفة، وتم الدفع بالعديد من المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدنى وشباب الهلال الأحمر للمساعدة فى الأعمال التنظيمية للصرف ومعاونة كبار السن ومساعدتهم فى تنفيذ إجراءات التعقيم وقد تم تخصيص مدرستين بطور سيناء لمنع التكدس والتى شهدتا استعدادات مكثفة لبدء الصرف بأعمال التعقيم وتزويدهما بالمقاعد لاستقبال أصحاب المعاشات.

وفى الأقصر صرح محمود الشريف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بأنه تتم متابعة انتظام صرف المعاشات من منافذ الصرف المختلفة على مستوى المحافظة حيث تم تفقد اليوم عدد من مكاتب البريد بالأقصر، وتم التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بإتباع كافة التدابير الوقائية التي من شأنها منع التكدس والازدحام، وقد تم نقل أعمال صرف المعاشات من مكاتب بريد سيدي أبو الحجاج بالأقصر ومكتبى بريد العضايمة والمساوية بإسنا وتخصيص عدد 3 مدارس لصرف معاشات المواطنين منعاً للزحام في مكاتب البريد وهى مدرسة ابو بكر الصديق التجريبية بمدينة الأقصر ومدرسة العضايمة الابتدائية و مدرسة المساوية الابتدائية بمدينة اسنا.