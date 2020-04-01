شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: السماح بصرف المعاشات من الصراف الآلى لمن يتخلف عن المواعيد المعلنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إن عدد مستحقي المعاشات يصل إلى 9.5 مليون مواطن.

وتابع سعودي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج «صالة التحرير»المذاع على قناة صدى البلد والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى إن "وزارة التضامن الاجتماعي قسمت مستحقي المعاشات إلى شرائح لتخفيف الزحام خلال عمليات الصرف ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا" مشيرا إلى أن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمة معاشها ألف جنيه فأقل بدأت فى الصرف اليوم.

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وأشارسعودى إلى أن عدد مراكز صرف المعاشات بالجمهورية يصل إلى 4 آلاف و450 مركز.

وأوضح أن عدد مستحقي المعاشات من الشريحة الأولى يبلغ 2.4 مليون مواطن سيصرفون على مدار 3 أيام، مشيرا إلى أن المواطن الذي لا يتمكن من صرف المعاش في الموعد المخصص للشريحة الخاصة به سيسمح له بسحب قيمة المعاش من ماكينات الصرف الآلي.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي، أجرت العديد من الإجراءات الاحترازية خلال عمليات صرف المعاشات اليوم، لافتا إلى أن كافة المواطنين التزموا بالتعليمات ولم يحدث أي تكدس.