شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زوجة الطبيب الشهيد أحمد اللواح وابنته فى قبضة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السيدة أمل عرفة ، زوجة الطبيب الشهيد أحمد اللواح المتوفى بسبب إصابته بالعدوى من المرضى ، أن نتائج التحليل الخاصة بها وبابنتها إسراء 24 سنة ، جاءت إيجابية وأن الفيروس انتقل لهما من الزوج قبل وفاته. وتتلقى الزوجة والابنة العلاج بمستشفى العزل فى الإسماعيلية، في حينظهرت نتائج تحاليل الابن محمد 13 سنة إيجابية . Advertisements وأكدت الزوجة تلقيهم الرعاية كاملة وأنهم لم يروا جثمان الطبيب الشهيد أثناء دفنه، وظلوا جالسين فى السيارة يودعونه من بعيد، تنفيذا لتعليمات الأطباء ووزارة الصحة

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