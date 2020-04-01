شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على تحمّل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحي للعائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت مصادر إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قرار يقضي بتحمل صندوق «تحيا مصر» نفقات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا لجميع المصريين العائدين من الخارج.

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