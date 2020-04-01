شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إجراءات لتيسير صرف المعاشات عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية صرف المعاشات عبر مكاتب البريد على مستوي الجمهورية في ضوء للخطة التي تم وضعها للحد من التكدسات داخل المكاتب، ووفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات أثناء صرف المعاشات.

وأشار الوزير إلى التنسيق مع وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتنمية المحلية لتخصيص نحو ٤٣٣ مدرسة و١٢٦ مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات بجانب مكاتب البريد، وذلك بهدف الحد من الزحام ومنع التكدس في مكاتب البريد والحفاظ على مسافات آمنة بين المواطنين، كما تم تشكيل لجان متابعة بجميع المناطق والمحافظات على مستوي الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب وأماكن صرف المعاشات أول بأول والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات أثناء عمليات الصرف.

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وأوضح عبده علوان، القائم بأعمال رئيس البريد، في بيان، الأربعاء، أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد على مستوي الجمهورية.

وذكر أن الهيئة القومية للبريد تناشد جميع المواطنين بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد أو أماكن صرف المعاشات لأداء الخدمات خاصة خلال هذه الفترة، والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين المواطنين للحد من التكدسات أثناء صرف المعاشات واستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو ٢٠٠٠ مكتب بريد منتشرين على مستوي الجمهورية لفترة مسائية والتي تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتمدت خطة صرف معاشات إبريل، والتي نصت على آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من أبريل، حرصا على سلامة أصحاب المعاشات، وتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، حيث يصرف الذين يتقاضون ١٠٠٠ جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام «الأربعاء والخميس والسبت الموافق» «١، ٢، ٤» من أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من ١٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠ جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام «الأحد والاثنين والثلاثاء» الموافق «٥، ٦، ٧» من أبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ٢٠٠٠ جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس ٨ و٩ إبريل، أما من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

صرف المعاشات عبر مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية

صرف المعاشات عبر مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية

صرف المعاشات عبر مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية