شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يضبط 7 مواطنين حاولوا تبوير أرض زراعية في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 7 مواطنين أثناء قيامهم بتبوير قطعة أرض زراعية وردمها وقيامهم بزراعة أشجار داخلها على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي بزمام كنيسة دمشيت مركز طنطا، وذلك أثناء عودته من جولته الميدانية بقطور. واستدعى محافظ الغربية النجدة وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة بطنطا لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، وأكد المحافظ التصدي بكل حسم لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية والبناء المخالف وإزالة أي تعديات في مهدها، وذلك بالتنسيق ببن رؤساء المراكز والجهات المعنية.

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