شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: توزيع 75% من شرائح «تابلت أولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توزيع نحو 75% من شرائح «التابلت» لطلاب الصف الأول الثانوي في نطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن المدارس مفتوحة لتسليم بقية الشرائح للطلاب الذين لم يقوموا بالحصول عليها.

وشهدت المحافظة زحامًا شديدًا من الطلاب وأولياء الأمور على «السنترالات» بالمحافظة، وصدر قرار من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بوقف توزيع الشريحة من مكاتب الشركة المصرية للاتصالات وتوزيعها من خلال المدارس بالتنسيق مع المحافظات.

وخصّصت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة 18 مدرسة في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لتسليم شرائح «التابلت» على لطلاب الصف الأول الثانوي بواقع مدرسة في كل إدارة تعليمية.