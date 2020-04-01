شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنه تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة الذى كان مقررا، الجمعة 3 أبريل، لأجل غير مسمى.
أضاف «شبانة» أنه اتفق مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على «استحالة إقامة الجمعية العمومية، أو حتى تحديد موعدها إلا بعد أن تهدأ الأمور وتتضح بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة الزملاء».
كان اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين مقررا له الجمعة الأولى من شهر مارس الماضى، إلا أنها لم تكتمل، وجرى تأجيلها أكثر من مرة وفق صحيح القانون.
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