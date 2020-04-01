شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعت 3.5 مليون جنيه».. «التضامن» تصدر بيانًا بشأن جمعية رسالة و«تحدي الخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة من الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية للنظر في الشكاوى المقدمة للوزارة وما تم رصده وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول «تحدي الخير» الذي أطلقته جمعية رسالة للأعمال الخيرية المشهرة برقم 444 لسنة 2000.

وبحسب بيان، الأربعاء، فحصت اللجنة الشكاوى المقدمة وكل ما أثير حول تلقي الجمعية تبرعات لصالح الأسر المضارة من أزمة فيروس كورونا من فنانين ولاعبي كرة القدم ومشاهير في مجالات مختلفة وشركات أشخاص عاديين.

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وتبين أن الجمعية قامت بإطلاق حملة «تحدي الخير» في 20 مارس 2020 وتم تحصيل تبرعات وفق ترخيص جمع المال رقم 18 لسنة 2020، وبلغت قيمة التبرعات المحصلة 3.427.343 ملايين جنيها، منها مبلغ 1.639.085 من تبرعات الفنانين ولاعبي كرة القدم.

وتبين للجنة أن الجمعية صرفت المبالغ المتحصلة من التبرعات في المصارف التي جمعت من أجلها، وأضافت اللجنة في تقريرها أن الجمعية قامت بصرف مساعدات لعدد من الأسر خلال الأسبوعين الماضيين تزيد قيمتها عن المبالغ المحصلة من «تحدي الخير» بنحو 5 ملايين جنيه.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تتابع جميع الحملات التي يعلن عنها ولديها إدارات تقوم بأدوار رقابية نشطة للتأكد من سلامة الإجراءات ونزاهة عملية جمع التبرعات وصرفها، وأن جمعية رسالة واحدة من الجمعيات النشيطة ويستفيد من أنشطتها مئات الآلاف من المصريين.