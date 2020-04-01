شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى وزير الأوقاف الأسبق حمدي زقزوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وفاة المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعضو مجلس حكماء المسلمين، الذي وافته المنية، مساء الأربعاء.

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وقال مفتى الجمهورية إن «التاريخ سوف يذكر بحروف من نور الجهود التي قام بها العالم الكبير الدكتور محمود حمدى زقزوق، وسعيه لنشر المفاهيم الدينية الصحيحة، وجهوده العلمية وغزارة الإنتاج الفكري الإسلامى، مشددا على أنها ستظل علامة مضيئة في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية والعالم أجمع».

أضاف مفتي الجمهورية: «الأمة الإسلامية فقدت علمًا بارزًا من أعلام الأزهر الشريف، أفنى عمره في خدمة الإسلام والمسلمين وبذل جهدا واضحا في التجديد في الفكر والخطاب الدينى ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة والرد على الشبهات التي تثار حول الإسلام والمسلمين».

وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة العالم الكبير الراحل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرته وذويه وطلبة العلم الصبر والسلوان «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».