شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضة» توضح حقيقة «إصابة لاعب منتخب المصارعة بكورونا في أمريكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت وزارة الشباب والرياضة بالجميع تحري الدقة والعودة إلى المصادر الموثقة بشأن ما تتناوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً من الأخبار المغلوطة والشائعات الخاصة بالرياضيين المتواجدين خارج مصر.

وذكر بيان للوزارة، الأربعاء: «أحد المواقع الذي يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعى نشره مؤخرا بشأن إصابة لاعب منتخب مصر للمصارعة بفيروس كورونا أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية».

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أضاف البيان: «تحركت الوزارة على الفور مع مختلف الجهات المعنية ومنها الاتحاد المصرى للمصارعة، الذى أكد أن اللاعب هاجر إلى الولايات المتحدة الامريكية منذ عامين ولا يمثل منتخب مصر».

تابع البيان: «فضلا عن ما أكده بعض اللاعبين المتواجدين حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال أحد وسائل الإعلام المصرية أن اللاعب لم يصب بكورونا وأكدوا أن الصور المتداولة هي صور قديمة للاعب».

وأكدت الوزارة أنها تتبع إجراءات خاصة لمتابعة أوضاع اللاعبين المصريين المتواجدين بالخارج، والذين تعذر عودتهم إلى مصر بسبب تعليق حركة الطيران الدولي، مهيبة بالجميع ضرورة تحري الدقة تجاه الشائعات والأخبار المغلوطة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع مختلف الهيئات المعنية وفى مقدمتها وزارة الخارجية المصرية ووزارة الطيران المدني ووزارة الصحة، ويتم ذلك من خلال التواصل مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية لتحديد كشوف مدققة بأسماء جميع اللاعبين المتواجدين خارج مصر والذين كانوا مشاركين بمختلف البطولات والمعسكرات الرياضية الخارجية، بالإضافة إلى متابعة اللاعبين المحترفين بالأندية الخارجية للاطمئنان على أوضاعهم واستقرارهم.