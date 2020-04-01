شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة «كورونا»: الفيروس لا ينتقل عبر الهواء.. ارتدوا الكمامات في المواصلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن كل مصاب بالفيروس قد ينقل العدوى لاثنين آخرين وفقا للدراسات الأخيرة.

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أضاف «حسني» خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «الأيام العشرة المقبلة هي الأخطر، ونتمنى أن نعبر الأزمة بأمان».

وناشد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس المواطنين الالتزام بالبقاء في المنزل والالتزام بقرارات الدولة، مؤكدًا أن الفيروس «لا ينتقل عبر الهواء أو الدم».

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أوصت بارتداء الكمامة في التجمعات وعند مخالطة مصابين فقط، وبصفة عامة يفضل ارتداؤها في وسائل المواصلات والمترو.