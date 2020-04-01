شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس والموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات لحين انقضاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحركة السياحية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الاثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

كانت وزارة السياحة والآثار أعلنت استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية أمام الزيارة حتى 15 أبريل الحالي، ضمن استمرار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.