شكرا لقرائتكم خبر عن بأسعار مخفضة.. «الزراعة» توفر منافذ متنقلة لبيع منتجاتها في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمنافذ متنقلة تجوب القرى والمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الوزير السيد القصير بالمساهمة في خطة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الحالية ومنع التكدس للوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب بيان، الأربعاء، قامت الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدفع بثلاث سيارات كمنافذ متنقلة محملة بمنتجات الخضر والفاكهة، والبقوليات ومنتجات الألبان والمربي والعسل، تجوب مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

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وقال المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الزراعات المحمية بالوزارة، إن المنتجات التي يتم طرحها من خلال الوزارة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى ٢٠٪، الأمر الذي يساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين، كذلك تساهم المنافذ المتنقلة في الحد من مشاكل التكدس والزحام، بالأسواق.

في السياق، قام مشروع الخطة المتكاملة لتنمية حلايب وشلاتين التابع للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بطرح كميات من الخضروات والدواجن والبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة في مدن وتوابع مدينة الشلاتين وأبورماد، وذلك من إنتاج نموذج وادي حوضين الزراعات المتكاملة ووادي الديف بالشلاتين، والتي تشمل أنشطته تشغيل أكثر من خمسين صوبة عادية وثمانية عشر صوبة تعمل بنظام الأكوابونيك، وتنتج عدد كبير وكميات كبيرة من الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان التي يتم بيعها بأسعار مخفضة لأهالي الشلاتين.

وقال الدكتور على حزين، المشرف على جهاز مشروعات التنمية الشاملة، إن وادي حوضين يضم مجمع دواجن به عنبرين التسمين وعنبر للدجاج البياض. ويتم بيع منتجات مجمع الدواجن سواء دجاج التسمين الحي أو البيض بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق. ويضم وادي حوضين بالشلاتين مزرعة سمكية نموذجية لإنتاج البلطي الأحمر فائق الجودة، حيث يتم بيع هذه المنتجات عن طريق سيارات المشروع المتنقلة.