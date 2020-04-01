شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الأقصر» تنفي تسريح أي عامل أو موظف من الشركات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر، أنه لم يتم تسريح أي عامل أو موظف بشركات الأقصر، وأن هذه الشركات تراعي الجانب الإنساني في ظل تلك الظروف العصيبة، خاصة وأن الشركات قامت بتدريب كافة الموظفين ولا يمكن الاستغناء عنهم.

وأوضح عجمي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الغرفة تلقت ٦٥ طلب إعانة من العاملين بالقطاع حتى الآن، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين اتحاد الغرف السياحية وصندوق إعانات الطوارئ للعمال لتخفيف الآثار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وتستمر الغرفة في تلقي الطلبات حتى يوم 14 أبريل الجاري قبل رفعها للاتحاد العام للغرف السياحية.

وأكد انتهاء قطاع الطب الوقائي من فحص العاملين في المنشآت السياحية بالأقصر، بما فيها الفنادق العائمة والمناطق الأثرية، فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت من خلال الشركات المعتمدة على ٤ مراحل طبقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.