شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نتابع أحوال جميع اللاعبين بالخارج منذ بداية أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة المصرية تعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية منذ بداية الأزمة العالمية بانتشار فيروس كورونا، بالحرص الشديد على متابعة جميع المصريين بالخارج، والاطمئنان على أحوالهم.

وشدد «صبحي» على أن مصر من أولي دول العالم التي أعادت رعاياها العالقين بالخارح، ومازالت جهود الحكومة مستمرة طوال فترة الأزمة، لمتابعة أحوال المصريين بالخارج، ومنهم الرياضيين واللاعبين المتواجدين خارج مصر.

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وذكر بيان لوزارة الرياضة، الأربعاء، أنه في إطار تحركاتها لمتابعة أوضاع اللاعبين المصريين المتواجدين بالخارج، والذين تعذرت عودتهم إلى مصر بسبب تعليق حركة الطيران الدولي، هناك تنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية المصرية، ووزارة الطيران المدني ووزارة الصحة لمتابعة هذا الأمر.

وأشار بيان الوزارة أن يتم التواصل مع اللجنة الأوليمبية المصرية، وجميع الاتحادات الرياضية، لتحديد كشوف مدققة بأسماء جميع اللاعبين المتواجدين خارج مصر، والذين كانوا مشاركين بمختلف البطولات والمعسكرات الرياضية الخارجية، بالإضافة إلى متابعة اللاعبين المحترفين بالأندية الخارجية للاطمئنان على أوضاعهم واستقرارهم .

وأهابت وزارة الرياضة الجميع تحرى الدقة والعودة إلى المصادر الموثقة، بشأن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة وشائعات خاصة بالرياضيين المتواجدين خارج مصر، ومنها ما نُشر مؤخرًا بشأن إصابة لاعب منتخب مصر للمصارعة بفيروس كورونا أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي تحركت معه الوزارة على الفور مع مختلف الجهات المعنية ومنها الاتحاد المصري للمصارعة، والذي أكد أن اللاعب هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عامين ولا يمثل منتخب مصر، فضلاً عن ما أكده بعض اللاعبين المتواجدين حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال أحد وسائل الإعلام المصرية أن اللاعب لم يصب بكورونا، وأكدوا أن الصور المتداولة صوراً قديمة للاعب.