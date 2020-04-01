شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: أصبحنا «الكوكب الطاهر» بفضل فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العالم يشهد حالة انضباط أخلاقي، معقبًا: «أغلقت الخمارات وصالات القمار، وأصبحنا الكوكب الطاهر بفضل فيروس كورونا».

أضاف، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، الأربعاء: «الفيروس جند من جنود الله، وفعل ما لا يستطيع فعله أقوى الرؤساء أو الملوك، في غلق البارات وصالات القمار، حتى حالات الزنا اختفت نهائيا، أو شواذ كله خايف على نفسه».

تابع: «الفيروس علم الناس الأدب والدين، ومن يتحدث عن قطع علاقتنا بالمساجد، فإن علاقة الناس بالصلاة لم تنقطع وسيعودون قريبا إلى المساجد».